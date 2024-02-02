Верке Сердючке пожизненно закрыли въезд в ОАЭ за оскорбление русских

По словам артиста, впервые о запрете он узнал из СМИ и только на днях получил официальные бумаги. По данным издания, причина санкций — разжигание межнациональной розни: Данилко, выступая на корпоративе в Дубае, публично оскорблял Россию и русских.

Концерт окончен: Почему Галкина, Сердючку и других беглых звёзд не хотят слушать даже в Эмиратах и Таиланде

Концерт окончен: Почему Галкина, Сердючку и других беглых звёзд не хотят слушать даже в Эмиратах и Таиланде

Кстати, ранее запрет на въезд в ОАЭ наложили на рэпера Моргенштерна*. Об этом музыкант узнал уже после того, как купил билеты и приехал в аэропорт Таиланда для перелёта в Дубай. Алишер признался, что якобы не знает точной причины запрета, но СМИ предполагают, что это нарушение ковидных ограничений на концертах, пьяные гулянки, а также мат и курение в общественных местах.