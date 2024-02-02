Верке Сердючке пожизненно закрыли въезд в ОАЭ за оскорбление русских
Андрей Данилко подтвердил, что ему пожизненно закрыли въезд в ОАЭ
Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Украинский певец Андрей Данилко (его сценический образ — Верка Сердючка) подтвердил информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По словам артиста, впервые о запрете он узнал из СМИ и только на днях получил официальные бумаги. По данным издания, причина санкций — разжигание межнациональной розни: Данилко, выступая на корпоративе в Дубае, публично оскорблял Россию и русских.
Кстати, ранее запрет на въезд в ОАЭ наложили на рэпера Моргенштерна*. Об этом музыкант узнал уже после того, как купил билеты и приехал в аэропорт Таиланда для перелёта в Дубай. Алишер признался, что якобы не знает точной причины запрета, но СМИ предполагают, что это нарушение ковидных ограничений на концертах, пьяные гулянки, а также мат и курение в общественных местах.
Ранее также шоумена-иноагента Максима Галкина* оштрафовали в Дубае (ОАЭ) на 100 тысяч дирхамов (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.