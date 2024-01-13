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13 января, 14:04
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Власти Дубая оштрафовали Галкина* на круглую сумму из-за антироссийских высказываний

Mash: В ОАЭ Галкина* оштрафовали на 2,4 млн руб. за антироссийские высказывания

Шоумена Максима Галкина* оштрафовали в Дубае (ОАЭ) на 100 тысяч дирхамов (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о России, сообщает Mash. В частности, шоумен со сцены произнёс лозунг украинских националистов ОУН-УПА**. Видео выступления комика публикует "Дубай.Report".

Максим Галкин* позволял себе на концерте в Дубае антироссийские высказывания. Видео © Telegram / "Дубай.Report"

По данным телеграм-канала, госорган DTCM (местный аналог Роскомнадзора) проверил запись с выступления Галкина* в Дубае в 2023 году, где комик позволял себе русофобские высказывания. В итоге ведомство выписало ему штраф в 100 тысяч дирхамов (сумма высчитывается от сборов за концерт). Уточняется, что артист дал обещание убрать высказывания о России, однако не сделал этого.

У Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) дела в Дубае тоже идут несладко, точнее сказать, совсем не идут. Данилко запретили въезд из-за проведённого в 2022 году корпоратива, где артист успел "разжечь межнациональный конфликт".

Отмечается, что сейчас за выступлением уехавших из России звёзд в Дубае строго наблюдают, чтобы те не устраивали политических игр. DTCM следит, чтобы артисты не превращали концерты в митинги, а если громкие лозунги были замечены, информацию передают в департамент полиции по работе с приезжими, далее — в СБ. Нарушителей штрафуют или запрещают въезд.

СК РФ повторно проверит антироссийские высказывания Галкина* и Пугачёвой
СК РФ повторно проверит антироссийские высказывания Галкина* и Пугачёвой

Напомним, после начала спецоперации Максим Галкин* и Алла Пугачёва вместе с семьёй перебрались в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там скандальная пара решила не задерживаться: недавно стало известно о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами и у них, видимо, всё не очень, так как Примадонна прямо называет новую заграничную жизнь "голожопингом".

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

LIFE / Александр Арутюнов

Александра Мышляева
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