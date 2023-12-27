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27 декабря, 07:32

СК РФ повторно проверит антироссийские высказывания Галкина* и Пугачёвой

Следственный комитет проведёт повторную проверку высказываний Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой. По данным SHOT, на это ведомство подтолкнуло появление новых материалов, содержание которых может грозить уехавшей из России звёздной паре уголовным делом.

С просьбой о новой проверке к СК обратились общественники из движения "Зов народа", которые указали на ряд антироссийских высказываний юмориста. В частности, он признавался в спонсировании ВСУ и высмеивал атаки украинских беспилотников на Москву. Достаться может и Пугачёвой, которая после отъезда из РФ не стеснялась антироссийских высказываний.

Проверят пару по статьям "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", "Содействие террористической деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В сумме по этим статьям супругам грозит до 25 лет лишения свободы.

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Напомним, по результатам прошлой проверки в отношении Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Материалы вернули в МВД, не уточнив, как именно проводилась проверка.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Матвей Константинов
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