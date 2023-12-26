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26 декабря, 00:42

СК не стал возбуждать дела против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках

Максим Галкин* и Алла Пугачёва в Израиле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим Галкин* и Алла Пугачёва в Израиле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовных дел в отношении Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по статье о фейках против ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Какая именно опубликованная Пугачёвой информация проверялась, собеседник агентства не объяснил. Что касается Максима Галкина* — проверка была инициирована после публикации им видеозаписи с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Были изучены и его негативные высказывания о российском правительстве и армии.

"По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве", — информировал представитель правоохранительных органов.

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Ранее Лайф писал, что уехавшие из России после начала спецоперации Максим Галкин* и Алла Пугачёва отметили никелевую свадьбу. Юморист опубликовал совместный снимок из израильского ресторана, где семья отпраздновала это событие.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Лариса Сафронова
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