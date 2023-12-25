Галкин* показал, как отметил с Пугачёвой 12-летие брака в ресторане в Израиле 25 декабря, 10:47 Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Уехавшие из России после начала спецоперации юморист Максим Галкин* и его супруга — певица Алла Пугачёва — отметили никелевую свадьбу. Пара поженилась 12 лет назад.

"12 лет узаконенного счастья", — написал Галкин* и опубликовал совместный снимок из ресторана, где семья отметила праздничную дату.

Сейчас Пугачёвой 74 года, а её мужу — 47 лет. Праздничную дату они отметили в одном из ресторанов Израиля, куда вновь вернулись в декабре этого года. На фото оба улыбаются и держат по бокалу с вином. Однако пользователи в комментариях под постом не стали спешить с поздравлениями, многие написали, что неприятно смотреть на искусственные улыбки, лицемерие, а главное, поклонники так и не простили звёздному семейству предательства Родины.

Пугачёва и Галкин* познакомились на музыкальном фестивале "Славянский базар". Для певицы это уже пятый брак. В 2013 году у них родилась двойня: Елизавета и Гарри.

Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них стало туго, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми