Композитор Зацепин заявил, что Пугачёва "вернётся в Россию умирать"

Народный артист РФ, композитор Александр Зацепин заявил, что не планирует уезжать из страны. При этом он отметил, что к отъезду других звёзд относится спокойно.

"Не было никакого шока — я вообще о них не думал. Мир шатает, такие события происходят каждый день… Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачёва уехала? Она ещё вернётся сюда. Умирать", — отметил музыкант, сообщает сайт MK.Ru.

Он отметил, что воспитывался "американизированным ребёнком", как и многие его сверстники. Но, несмотря на это, с возрастом его взгляды изменились. Композитор рассказал, что не планирует уезжать из России и не видит своё будущее в другой стране, тем более что здесь вся его семья.

Как сообщал Лайф, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них, вероятно, всё не очень, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".