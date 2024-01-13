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В ОАЭ хотят оштрафовать рэпера Oxxxymiron* из-за его политических шуток в Дубае

13 января, 12:46
Рэпер Мирон Фёдоров*, известный под псевдонимом Oxxxymiron. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Рэпер Мирон Фёдоров*, известный под псевдонимом Oxxxymiron. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Рэпер Мирон Фёдоров*, известный под псевдонимом Oxxxymiron, может лишиться права выступать с концертами в ОАЭ и получить внушительный штраф, так как допустил антироссийские шутки во время своего выступления в Дубае. Об этом пишет Mash.

11 января исполнитель пел в клубе Agenda. Местный контролирующий орган усмотрел в его текстах попытку разжечь межнациональную рознь. Oxxxymiron* в том числе нелицеприятно высказался о русских туристах в Дубае и отпустил грубые политические шутки. В ОАЭ считают, что основной принцип жизни в их стране — равенство наций, а значит, рэпер нарушил их законы. Сейчас изучение записи с концерта Oxxxymiron* продолжается.

В России запретили одну из песен рэпера Oxxxymiron
В России запретили одну из песен рэпера Oxxxymiron

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров)*. Он обвиняется в нарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

* Признан иностранным агентом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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