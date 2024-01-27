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26 января, 21:55

Моргенштерн* предположил, почему его теперь не впускают в Дубай

Моргенштерн* заявил, что ему закрыли въезд в ОАЭ без объяснения причин

Рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну*) закрыли въезд в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Информацию об этом он сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

Моргенштерн* считает, что ему закрыли въезд в ОАЭ после интервью с Ксенией Собчак. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

По его словам, больше месяца назад он купил билет из Таиланда в Дубай, однако на стойке регистрации артисту сообщили, что для него въезд в эту ближневосточную страну закрыт. Музыкант также сообщил, что официальной причины случившегося не знает, а про неофициальный повод не хочет распространяться.

Моргенштерн* предположил, что косвенно на это могло повлиять то, что он рассказывал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором хвастался простотой обхода арабских ограничений.

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Ранее, 10 января, Лайф писал, что Савёловский суд Москвы назначил Моргенштерну* наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его телеграм-канале. По словам представителя артиста, музыкант не согласился с содержанием протокола, подготовленным Роскомнадзором.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

Алексей Соловьёв
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