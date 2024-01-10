Моргенштерн* вновь получил штраф за нарушение закона об иноагентах
Московский суд оштрафовал рэпера Моргенштерна* на 50 тысяч рублей
Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Савёловский суд Москвы назначил рэперу Моргенштерну* наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его телеграм-канале.
"Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", — заявила судья Марина Арсеньева.
По словам представители артиста, рэпер не согласился с содержанием протокола, подготовленным Роскомнадзором. Сторона исполнителя просила прекратить производство по делу либо назначить минимальное наказание.
Напомним, что Моргенштерна* внесли в список иноагентов в мае 2022-го. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России. В конце июня прошлого года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Однако в тот раз исполнителю удалось обжаловать штраф. Но 16 ноября его снова оштрафовали на 40 тысяч за то, что он не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст. В декабре стало известно, что артисту грозит штраф за рекламу сервиса, помогающего откосить от службы в армии, без иноагентской маркировки.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.