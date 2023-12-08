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Замуж за Собчак: На что готов предатель Моргенштерн, чтобы вернуться на заработки в Россию

Сбежавший в Дубай рэпер Моргенштерн* обрастает новыми штрафами Роскомнадзора и административными делами. Но, похоже, ему не до этих мелких неприятностей — запрещённый даже в ОАЭ музыкант просит Ксению Собчак отвезти его домой, в Россию.

7 декабря, 21:40
<p>Алишер Моргенштерн*, Ксения Собчак. Коллаж © LIFE. Фото © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jSci-uMyUHo&t=2182s&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно: Собчак"</a>, © Shutterstock</p>

Алишер Моргенштерн*, Ксения Собчак. Коллаж © LIFE. Фото © Youtube / "Осторожно: Собчак", © Shutterstock

Беглому рэперу Алишеру Моргенштерну* грозит очередной штраф: 300 тысяч рублей за публикацию в своём телеграм-канале восьми постов с рекламой, не оформленных в соответствии с новыми требованиями Роскомнадзора (у музыканта отсутствовали плашки иноагента и сведения о заказчике рекламы).

Для Моргенштерна* подобная история становится уже рутинной: в конце июня этого года Савёловский райсуд Москвы назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. В тот раз исполнителю удалось обжаловать штраф, но 16 ноября его снова оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст.

Один из постов – нарушителей законодательства, на который обратил внимание Роскомнадзор. Фото ©  T.me / alisherhateu

Один из постов – нарушителей законодательства, на который обратил внимание Роскомнадзор. Фото ©  T.me / alisherhateu

В октябре на него завели административное дело по статье "Непредоставление иноагентом сведений в уполномоченный орган". Вопросы к музыканту возникли у Минюста РФ: помимо маркировки своих материалов Моргенштерн* обязан несколько раз в год отправлять отчётность о доходах и расходах, однако рэпер просрочил подачу документов, теперь ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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Как Моргенштерн* пускал пыль в глаза фанатам

Алишер Валеев (под этой фамилией музыкант родился) уехал из России осенью 2021 года после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Затем специалисты ведомства начали проверку контента, созданного и размещённого Моргенштерном* в Интернете с 2013-го по 2021 год. Шоумен бежал через Белоруссию и уже в ОАЭ заявлял, что больше никогда не вернётся в страну.

На новом месте рэпер развил бешеную активность в своих соцсетях и открыл собственный музыкальный лейбл Bugatti Music, который за время существования смог выпустить около двух десятков композиций разных музыкантов — в основном из числа друзей Моргенштерна*.

В соцсетях не оценили новую пассию рэпера. Впрочем, в ноябрьском разговоре с Ксенией Собчак Моргенштерн* признался, что уже расстался с украинкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

В соцсетях не оценили новую пассию рэпера. Впрочем, в ноябрьском разговоре с Ксенией Собчак Моргенштерн* признался, что уже расстался с украинкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

Россиянам рэпер регулярно позировал на фотографиях и в роликах в интерьере нового дома — съёмного особняка с садом и бассейном в Дубае. Божился, что бросил пить и употреблять запрещённые вещества, пошёл в качалку, подружился с Павлом Дуровым, завёл новые отношения с 25-летней украинской тиктокершей из Днепропетровска Лизой Василенко.

Кроме того, в соцсетях в больших количествах размещались фото с самолётами, яхтами, тачками и тусовками. Отдельный пункт для фанатеющих подписчиков — большое сердце Моргенштерна*, приютившего в арендованных хоромах ещё одного беглого тиктокера — Даню Милохина. Кажется, всё в его публикуемых историях должно было показывать россиянам, как расцвёл музыкант на новой родине.

Почему Моргенштерн* тоскует по родине

Однако, несмотря на обычный для российского беглеца эпатаж и браваду, его моральное, да и финансовое состояние после отъезда в Эмираты, похоже, только ухудшается. Моргенштерн* сам об этом периодически проговаривается: то заявит, что тоскует по родине, то климат в Дубае не очень, то бизнес-партнёры на Западе, с которыми он там пытался вести дела в сфере шоу-бизнеса, не те.

В Дубае Моргенштерн*, по сути, взял Милохина на содержание. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

В Дубае Моргенштерн*, по сути, взял Милохина на содержание. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

В последнее время в своих публичных выступлениях Моргенштерн регулярно заводит речь о возможном возвращении домой. И после каждого подобного он получает публичные ответы от российских граждан.

Многие из них категорически не готовы прощать музыканта и обратно пускать в страну. Под таким вердиктом, например, подписался первый зампред Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, прямо заявивший Лайфу, что на слова Моргенштерна* можно не обращать никакого внимания, потому что музыкант — никто.

Более сдержанные, например активисты движения "Ветераны России" и музыкальный критик Евгений Бабичев, предлагают Моргенштерну* вернуться, выполнив перед этим несколько условий: покаяться, поехать выступать в зону СВО, убрать из песен весь мат и взять за пример певца Shamán.

Дмитрий Певцов (слева), Моргенштерн* (справа). Фото © ТАСС / Александр Щербак / Вадим Тараканов

Дмитрий Певцов (слева), Моргенштерн* (справа). Фото © ТАСС / Александр Щербак / Вадим Тараканов

Последний раз рэпер обсуждал свою эмигрантскую боль в ноябрьском интервью с Ксенией Собчак. На вопрос, поедет ли он в зону СВО, если это понадобится для возвращения, рэпер ответил, что подумает об этом.

Вопрос серьёзный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит, — заявил шоумен, правда, оговорившись, что поездка в зону боевых действий будет расценена как политическое высказывание, а он никаких "высказываний" делать не хочет.

Тогда же он почти шутливо просил светскую львицу выйти за него замуж, чтобы взять её фамилию и под нею приехать домой. По мнению рэпера, знаменитая фамилия может стать для него билетом в Россию.

Рэпер легко вынес вопрос его возвращения в Россию на широкую публику, не задумываясь о последствиях. Фото © Youtube / MORGENSHTERN

Рэпер легко вынес вопрос его возвращения в Россию на широкую публику, не задумываясь о последствиях. Фото © Youtube / MORGENSHTERN

Как дела у Моргенштерна*

Опубликованное на канале Моргенштерна* в середине ноября интервью появилось на фоне других неприятностей певца. Кроме очередного административного дела (от которого музыканту, в общем-то, должно быть, ни горячо ни холодно) тогда же случился скандал с его выступлением в Казахстане.

В последнее время музыкант туда зачастил. По слухам, там он завёл себе счёт в банке и местную банковскую карточку, путешествует по стране и даёт концерты. На одном из них (в октябре 2022 года) рэпер вышел к публике нетрезвым, матерился, катался по сцене и разбил одну из гитар. Под конец уже плохо стоявший на ногах певец поблагодарил зрителей за то, что… "казахи умеют угорать".

По словам Моргенштерна*, "казахи умеют угорать". Фото © Youtube / MORGENSHTERN

По словам Моргенштерна*, "казахи умеют угорать". Фото © Youtube / MORGENSHTERN

А последнее выступление обсуждал уже весь Казахстан: зрительницы на танцполе, оказавшиеся рядом с Моргенштерном*, стали гладить полуголого певца в районе торса. В местных СМИ немедленно поднялась тема нравственности и оправданности проведения концертов певца в подобном формате.

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Этот концерт совпал по времени с решением властей ОАЭ поместить артиста в чёрный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Теперь, как пишут таблоиды, эмигрант может выступать лишь на частных вечеринках. При этом публично анонсировать участие певца или продавать билеты на такие мероприятия запрещено.

Наконец, на днях в "Телеграме" Моргенштерн* неожиданно объявил о закрытии своего Bugatti Music, который он активно пиарил на том, что первый же релиз лейбла стал платиновым. Возможно, этот статус случился лишь на волне интереса к рэперу после его эмиграции и со временем, больше не найдя для себя ничего нового, публика его попросту утратила.

Так теперь выглядит афиша с гастролями Моргенштерна*. Фото © Morgenshtern-concert.ru

Так теперь выглядит афиша с гастролями Моргенштерна*. Фото © Morgenshtern-concert.ru

Кто поддерживал Моргенштерна* за рубежом

Год назад в узбекском "Ютубе" один из местных блогеров опубликовал большое интервью с российским предпринимателем, бывшим владельцем сети ресторанов "Тануки" Александром Орловым.

Из него же выяснилось, что Орлов активно участвовал в организации концертов Моргенштерна* в республиках Средней Азии и, в частности, почему провалилось выступление рэпера в Ташкенте. Кроме того, бизнесмен рассказал, что, после того как он ушёл из России и с Украины, его бизнес-проекты всё больше концентрируются в Азии, а центром его новой бизнес-империи стал Дубай.

Александр Орлов рассказывает, почему провалилось выступление Моргенштерна* в Ташкенте. Фото © YouTube / Alter Ego. Всё про Узбекистан

Александр Орлов рассказывает, почему провалилось выступление Моргенштерна* в Ташкенте. Фото © YouTube / Alter Ego. Всё про Узбекистан

Здесь, видимо, коммерсант решил окружить себя и зарабатывать на блогерах и юных подающих надежды коммерсантах. Что Моргенштерн*, что его дубайский друг Даня Милохин не единожды светились как приглашённые звёзды в пиар-акциях разных бизнес-проектов Орлова, например обувного.

* Признан в России иностранным агентом.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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