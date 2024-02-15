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15 февраля, 11:56

В ГД призвали украинских дипломатов обратить внимание на гибель бойцов ВСУ, а не истерить из-за помады MAC

Депутат ГД Колунов: Помада Russian Red — нативное извинение Запада за русофобию

В МИД Украины ополчились на канадский бренд MAC из-за помады цвета "Русский красный". Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил Life.ru, почему дипломаты из Незалежной устроили истерику и призвали сменить название оттенка, а также вообще запретить его.

"Красный цвет — наш цвет, цвет России, и весь мир об этом знает. Красная площадь, Красная Поляна, Красное знамя. Название оттенка этой помады — негласная дань уважения России и нативное извинение перед нами за русофобию и огульные санкции. Запад начинает "включать голову", пояснил парламентарий.

Колунов дополнил, что украинские власти умеют только требовать — оружие, технику, а теперь ещё и убрать цвет помады. По его словам, раньше Запад старался жалеть Украину, как маленького ребёнка. Однако, как и у всякого родителя, терпение заканчивается. В настоящее время все требования Киева проходят мимо ушей, подчеркнул Колунов.

Депутат добавил, что властям Украины нужно задуматься о людях, которых они отправляют на убой по указкам иностранных кураторов. Он недоумевает, почему украинских дипломатов не волнуют тысячи погибших бойцов ВСУ, а цвет помады беспокоит.

На Украине покупательница взревела белугой, обнаружив на этикетке красной икры упоминание о России
На Украине покупательница взревела белугой, обнаружив на этикетке красной икры упоминание о России

Напомним, скандал разгорелся после того, как МИД Украины потребовал от бренда MAC переименовать цвет помады, названный в их линейке "русским красным". Во внешнеполитическом ведомстве истерически пояснили, что этот оттенок является "настоящим цветом войны, пройти через которую не должен был никто и никогда".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ольга Годуненко
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