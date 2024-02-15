"Земляне" спели для бойцов СВО в Мелитополе
Группа "Земляне" и Роман Архипов выступили перед бойцами СВО в Мелитополе
Группа "Земляне" и Роман Архипов выступили перед бойцами СВО в Мелитополе. Обложка © "Таврия"
Перед бойцами добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Мелитополе Запорожской области выступили группа "Земляне" и певец Роман Архипов. Об этом сообщает телеканал "Таврия".
Группа "Земляне" и Роман Архипов выступили перед бойцами СВО в Мелитополе. Видео © "Таврия"
"Участники группы "Земляне" давно определились со своей гражданской позицией: с момента рождения мы за своих", — подчеркнули музыканты.
Артисты приехали в регион в рамках патриотического марафона "Русского радио". Они вручили бойцам военное оборудование: два беспилотника и базовую станцию разведывательного комплекса Supercam. Добровольцы поблагодарили артистов и отметили, что выступление подняло их боевой дух.
Ранее Life.ru сообщал, что ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне" Юрий Ильченко. Ему было 72 года.