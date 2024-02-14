"Не разрушен я": Киркоров выложил фото из разрушенного ДК в Горловке с трогательным посланием
Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию из Дворца культуры "Шахтёр" в Горловке
Филипп Киркоров впервые прокомментировал свою недавнюю поездку в Донецкую Народную Республику (ДНР). В одной из социальных сетей артист опубликовал фото из Дворца культуры "Шахтёр" в Горловке, где он впервые исполнил свой хит "Атлантида". С недавних пор здание разрушено в результате украинского обстрела.
Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
"Шахтёр", Горловка. В этом зале в первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка ещё зазвучит… силами наших героев", — написал певец.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в ДНР вчера, 13 февраля. Артист доставил жителям гуманитарную помощь, а в Горловке — спел перед ранеными военнослужащими. Он поблагодарил бойцов и медиков и пообещал оплатить протезирование трём военным. Также Киркоров наведался в детский социальный центр и ДК "Шахтёр", где выступал на заре карьеры.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov