Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 13:33

"Не разрушен я": Киркоров выложил фото из разрушенного ДК в Горловке с трогательным посланием

Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию из Дворца культуры "Шахтёр" в Горловке

Филипп Киркоров впервые прокомментировал свою недавнюю поездку в Донецкую Народную Республику (ДНР). В одной из социальных сетей артист опубликовал фото из Дворца культуры "Шахтёр" в Горловке, где он впервые исполнил свой хит "Атлантида". С недавних пор здание разрушено в результате украинского обстрела.

Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Филипп Киркоров в ДК "Шахтёр" в ДНР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

"Шахтёр", Горловка. В этом зале в первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка ещё зазвучит… силами наших героев", — написал певец.

Пётр Толстой — о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом — в ту
Пётр Толстой — о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом — в ту

Напомним, Филипп Киркоров приехал в ДНР вчера, 13 февраля. Артист доставил жителям гуманитарную помощь, а в Горловке — спел перед ранеными военнослужащими. Он поблагодарил бойцов и медиков и пообещал оплатить протезирование трём военным. Также Киркоров наведался в детский социальный центр и ДК "Шахтёр", где выступал на заре карьеры.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Матвей Константинов
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров