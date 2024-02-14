Пётр Толстой – о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом – в ту

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой высказался о поездке певца Филиппа Киркорова в ДНР. Депутат прокомментировал поступок артиста его же словами про "ту и не ту двери".

"Можно войти не в ту дверь, но потом много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошёл не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а с осадочек, что называется, останется", — сказал Толстой.