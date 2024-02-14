Пётр Толстой – о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом – в ту
Пётр Толстой отреагировал на поездку Киркорова в ДНР
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой высказался о поездке певца Филиппа Киркорова в ДНР. Депутат прокомментировал поступок артиста его же словами про "ту и не ту двери".
"Можно войти не в ту дверь, но потом много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошёл не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а с осадочек, что называется, останется", — сказал Толстой.
Пётр Толстой отреагировал на поездку Киркорова в ДНР. Видео © Life.ru
Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает не лучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Сам Киркоров заявил, что был на тусовке, потому что обещал блогерше бартер и вообще "ошибся дверью". Накануне стало известно о поездке поп-короля в ДНР. В Горловке он выступил в больнице, спел песню "Снег", поблагодарил раненных бойцов и медиков, пообещал оплатить протезы трём военным. Вместе с этим Киркоров заявил, что никуда из России уезжать не собирается, так как у него здесь дом, дети и отец.