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Пётр Толстой – о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом – в ту

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Пётр Толстой – о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом – в ту

Пётр Толстой отреагировал на поездку Киркорова в ДНР

14 февраля, 08:35
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой высказался о поездке певца Филиппа Киркорова в ДНР. Депутат прокомментировал поступок артиста его же словами про "ту и не ту двери".

"Можно войти не в ту дверь, но потом много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошёл не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а с осадочек, что называется, останется", — сказал Толстой.

Пётр Толстой отреагировал на поездку Киркорова в ДНР. Видео © Life.ru

"Мало кто знает, сколько он помогал": Захарова вступилась за Киркорова, приехавшего в ДНР с гуманитарной помощью
"Мало кто знает, сколько он помогал": Захарова вступилась за Киркорова, приехавшего в ДНР с гуманитарной помощью

Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает не лучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Сам Киркоров заявил, что был на тусовке, потому что обещал блогерше бартер и вообще "ошибся дверью". Накануне стало известно о поездке поп-короля в ДНР. В Горловке он выступил в больнице, спел песню "Снег", поблагодарил раненных бойцов и медиков, пообещал оплатить протезы трём военным. Вместе с этим Киркоров заявил, что никуда из России уезжать не собирается, так как у него здесь дом, дети и отец.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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