Киркоров во время поездки в ДНР заявил, что никуда из России уезжать не собирается

Российский певец Филипп Киркоров, который сегодня приехал в Донецкую Народную Республику и выступил в городской больнице Горловки, поблагодарил раненых бойцов и медиков. Артист также заявил, что никуда из России уезжать не собирается, так как у него него здесь дом, дети и отец.