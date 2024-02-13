Киркоров во время поездки в ДНР заявил, что никуда из России уезжать не собирается
Киркоров в ДНР поблагодарил раненых бойцов и медиков
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Филипп Киркоров, который сегодня приехал в Донецкую Народную Республику и выступил в городской больнице Горловки, поблагодарил раненых бойцов и медиков. Артист также заявил, что никуда из России уезжать не собирается, так как у него него здесь дом, дети и отец.
"Я живу здесь, жил и буду жить. Для меня очень важно ощущение тыла, которое даёте вы", — сказал певец.
Филипп Киркоров в ДНР поблагодарил раненых бойцов и медиков. Видео © SHOT
По данным SHOT, в ДНР Киркоров привёз гумпомощь: подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трём военным.
Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает нелучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Сам же Киркоров заявил, что был на тусовке, потому что обещал блогерше бартер и вообще "ошибся дверью". Затем он сделал пожертвование в благотворительный фонд из Белгорода, а сегодня стало известно о поездке поп-короля в ДНР. В Горловке он спел песню "Снег" перед ранеными военными в больнице.