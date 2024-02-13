Спел для раненых военных: Life.ru публикует первое фото визита Киркорова в ДНР
Киркоров спел перед ранеными военными в городской больнице Горловки
Стали известны подробности визита народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова в Донбасс. По информации SHOT, певец посетил Горловку, которая регулярно находится под обстрелами ВСУ, и спел песню "Снег" перед ранеными военными в городской больнице.
Филипп Киркоров во время выступления перед ранеными военными в Горловке. Фото © SHOT
Ранее сообщалось, что певцу согласовали визит в ДНР, но весь маршрут пока не раскрывается из соображений безопасности.
Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает нелучшие дни из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия из фильма "Иван Васильевич меняет всё" удалили сцены с Киркоровым, а также убрали его с афиши "Золотого граммофона". Сам же певец заявил, что был на вечеринке, потому что обещал Ивлеевой бартер и вообще "ошибся дверью". А затем он сделал пожертвование в благотворительный фонд из Белгорода