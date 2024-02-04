Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Донецк и Горловку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали мужчины 1952 и 1961 года рождения, а в Кировском районе города мужчина 1971 года рождения получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.