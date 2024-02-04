Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Донецк и Горловку
Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Донецк и Горловку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали мужчины 1952 и 1961 года рождения, а в Кировском районе города мужчина 1971 года рождения получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.
Ещё один мирный житель пострадал при ударе по Горловке. Там же в результате обстрела ВСУ обесточены жилой массив "Комсомолец" и посёлок шахты имени Гагарина.
А накануне ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске. Предположительно, вражеский удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Уточнялось, что под завалами могут находиться десятки людей, работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. В результате из-под обломков были извлечены тела 28 мирных жителей, в том числе одного ребёнка. 4 февраля в ЛНР объявили днём траура.
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