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3 февраля, 15:13

Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

Украинские военные обстреляли пекарню в Лисичанске в ЛНР, под завалами могут быть несколько десятков человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пасечника, трое пострадавших уже доставлены в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, военной комендатуры и администрации Лисичанска. Глава ЛНР пообещал, что всем пострадавшим власти окажут максимальную помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на ТРЦ "Донецк сити". В результате ранения получил мирный житель, а также серьёзно пострадал сам торговый центр.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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