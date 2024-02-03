Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

Украинские военные обстреляли пекарню в Лисичанске в ЛНР, под завалами могут быть несколько десятков человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пасечника, трое пострадавших уже доставлены в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, военной комендатуры и администрации Лисичанска. Глава ЛНР пообещал, что всем пострадавшим власти окажут максимальную помощь.