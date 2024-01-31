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ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на ТРЦ "Донецк сити"

В результате обстрела ВСУ ранен водитель автобуса, повреждён ТРЦ "Донецк сити"

31 января, 14:22
Последствия обстрела Донецка. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Последствия обстрела Донецка. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военные сбросили при помощи беспилотника снаряды на Киевский район Донецка, в результате чего ранения получил мужчина, а также серьёзно пострадал торговый центр "Донецк сити". Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 13.30: ТРЦ "Донецк сити" по улице Артёма. <…> Ранен водитель городского маршрута № 70 мужчина 1976 г.р.", — отмечается в тексте.

Как добавил мэр города Алексей Кулемзин, на Привокзальной площади посечён осколками автобус, вылетели стёкла в магазине бытовой химии, повреждён асфальт.

Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме"
Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме"

Ранее сообщалось, что 29 января украинские военные открыли огонь по Донецку, три человека погибли, один получил ранения. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что первоначально обстреливался только Калининский район, затем ВСУ начали беспорядочно наносить удары по всему городу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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