Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке

Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС

Три человека погибли при ракетных ударах ВСУ по жилым районам Донецка

Мизулина двумя словами прокомментировала попадание в санкционный список ЕС

Глава Минцифры высказался о возобновлении работы TikTok в России

Юные хоккеисты выбили стёкла автобуса, чтобы спастись на уральской трассе смерти

ГБР Украины предъявило новые обвинения командирам "Беркута" по делу о Майдане

Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

На Украине признали утрату части суверенитета

На "Мосфильме" назвали топ лучших картин студии в преддверии 100-летнего юбилея

Три человека погибли при ракетных ударах ВСУ по жилым районам Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о гибели трёх человек в результате обстрела ВСУ Донецка

29 января, 13:08
ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

Украинские военные открыли огонь по Донецку, три человека погибли, один получил ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале, уточнив, что первоначально обстреливался только Калининский район, затем ВСУ начали беспорядочно наносить удары по всему городу.

ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

"По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", — написал он.

ВСУ обстреляли Донецк. Видео © T.me / Mash

Огонь вёлся по жилым кварталам. На снимках с места событий — горящие крыши, искорёженные автомобили и пострадавшие жители. Mash публикует видео первых минут после обстрела, а также добавляет, что раненых уже пятеро.

"Просто слов нет": Финский журналист возмутился предвзятой реакцией коллег на трагедию в Донецке
"Просто слов нет": Финский журналист возмутился предвзятой реакцией коллег на трагедию в Донецке

Ранее, 21 января, ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под артиллерийским огнём оказался рынок. Затем ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям в соседнем районе. Всего погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!