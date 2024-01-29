Три человека погибли при ракетных ударах ВСУ по жилым районам Донецка Мэр Кулемзин сообщил о гибели трёх человек в результате обстрела ВСУ Донецка 29 января, 13:08 ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

Украинские военные открыли огонь по Донецку, три человека погибли, один получил ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале, уточнив, что первоначально обстреливался только Калининский район, затем ВСУ начали беспорядочно наносить удары по всему городу.

ВСУ обстреливают Донецк. Обложка © T.me / Репортёр Руденко V

"По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", — написал он.

ВСУ обстреляли Донецк. Видео © T.me / Mash

Огонь вёлся по жилым кварталам. На снимках с места событий — горящие крыши, искорёженные автомобили и пострадавшие жители. Mash публикует видео первых минут после обстрела, а также добавляет, что раненых уже пятеро.

Ранее, 21 января, ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под артиллерийским огнём оказался рынок. Затем ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям в соседнем районе. Всего погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Авторы Татьяна Миссуми