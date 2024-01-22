"Просто слов нет": Финский журналист возмутился предвзятой реакцией коллег на трагедию в Донецке
Финский журналист Хейсканен раскритиковал коллег за реакцию на обстрел Донецка
Всякий раз, когда речь заходит о России, пресса Финляндии занимает крайне предвзятую позицию. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен. В беседе с "Царьградом" он раскритиковал своих коллег.
По словам Хейсканена, финские СМИ весь день хранили молчание, когда ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы Донецка, убив 28 гражданских. Лишь к вечеру массмедиа удосужились упомянуть об этой трагедии, поскольку соцсети пестрили сообщениями о произошедшем. Несомненно, финны не упустили возможности и в этот раз уколоть Россию, отметил Хейсканен. В частности, уточнил он, СМИ писали, что Донецк находится в "нелегальном положении" и под "временной оккупацией", будто это должно оправдать массовые убийства мирных жителей.
"То бишь люди, которые живут в Донецке, — какие-то нелюди и их можно обстреливать из пушек? У меня просто слов нет", — возмутился Хейсканен.
Он добавил, что финские СМИ вовсе не трогают преступления киевского режима: что бы ни делали ВСУ, финны готовы их всячески выгораживать. Цель у всего этого одна — очернить Россию, резюмировал журналист.
Напомним, 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону Текстильщик. Под артиллерийским огнём оказался рынок, на котором воскресным утром было много покупателей из числа мирного населения. Затем последовала ещё одна атака — в Куйбышевском районе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. Всего 21 января при атаке на Донецк погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин