"Просто слов нет": Финский журналист возмутился предвзятой реакцией коллег на трагедию в Донецке

Всякий раз, когда речь заходит о России, пресса Финляндии занимает крайне предвзятую позицию. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен. В беседе с "Царьградом" он раскритиковал своих коллег.

По словам Хейсканена, финские СМИ весь день хранили молчание, когда ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы Донецка, убив 28 гражданских. Лишь к вечеру массмедиа удосужились упомянуть об этой трагедии, поскольку соцсети пестрили сообщениями о произошедшем. Несомненно, финны не упустили возможности и в этот раз уколоть Россию, отметил Хейсканен. В частности, уточнил он, СМИ писали, что Донецк находится в "нелегальном положении" и под "временной оккупацией", будто это должно оправдать массовые убийства мирных жителей.

"То бишь люди, которые живут в Донецке, — какие-то нелюди и их можно обстреливать из пушек? У меня просто слов нет", — возмутился Хейсканен.