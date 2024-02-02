Снаряд попал в дом: Житель села в Курской области получил контузию при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина пострадал при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Гуево Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. У него диагностировали контузию.

Дом в курском селе, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Ему оказана необходимая медицинская помощь. Дом очень сильно пострадал. Обязательно окажем помощь собственнику в восстановлении и ремонте жилья", — написал глава региона в телеграм-канале.