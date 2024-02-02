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2 февраля, 11:03

Снаряд попал в дом: Житель села в Курской области получил контузию при обстреле со стороны ВСУ

Мужчину контузило при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области

Мужчина пострадал при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Гуево Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. У него диагностировали контузию.

Дом в курском селе, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Дом в курском селе, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Ему оказана необходимая медицинская помощь. Дом очень сильно пострадал. Обязательно окажем помощь собственнику в восстановлении и ремонте жилья", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области. В двух домах оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Также пострадала женщина, которой осколками стекла порезало лицо и руки.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Матвей Константинов
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