Снаряд попал в дом: Житель села в Курской области получил контузию при обстреле со стороны ВСУ
Мужчину контузило при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области
Мужчина пострадал при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Гуево Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. У него диагностировали контузию.
Дом в курском селе, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Роман Старовойт
"Ему оказана необходимая медицинская помощь. Дом очень сильно пострадал. Обязательно окажем помощь собственнику в восстановлении и ремонте жилья", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области. В двух домах оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Также пострадала женщина, которой осколками стекла порезало лицо и руки.
Telegram / Роман Старовойт