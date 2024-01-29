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29 января, 08:22

Жительница села Мокрая Орловка получила порезы лица и рук из-за обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали белгородское село, пострадала женщина

Фото © jannoon028 / freepik

Фото © jannoon028 / freepik

Приграничное село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в очередной раз попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 29 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в двух домах оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"У женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", — проинформировал глава региона.

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Напомним, что на днях село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Украины. Населённый пункт атаковал дрон-камикадзе, который сбросил взрывчатку на частный жилой дом. А после этого силы ПВО сбили снаряд украинской РСЗО "Ураган" всё над тем же регионом.

Марина Калегина
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