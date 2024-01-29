Жительница села Мокрая Орловка получила порезы лица и рук из-за обстрела ВСУ

Приграничное село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в очередной раз попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 29 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в двух домах оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. К сожалению, не обошлось без пострадавших.