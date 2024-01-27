Силы ПВО сбили снаряд РСЗО "Ураган" ВСУ над Белгородской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО "Ураган" ВСУ над Белгородской областью
Средства российской противовоздушной обороны сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. На этот раз силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью снаряд РСЗО "Ураган".
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Также сегодня ранее село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Украины. Населённый пункт атаковал дрон-камикадзе, который сбросил взрывчатку на частный жилой дом.
VK / Минобороны РФ