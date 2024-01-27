Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — спуститься в безопасное место.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.