Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и области
Губернатор Гладков: В Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — спуститься в безопасное место.
В Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности. Видео © Telegram / SHOT
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 26 января, над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолётного типа. Вражеский БПЛА перехватили дежурные средствами ПВО России.
ТАСС / Евгений Силантьев