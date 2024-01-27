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27 января, 17:22

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и области

Губернатор Гладков: В Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — спуститься в безопасное место.

В Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности. Видео © Telegram / SHOT

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.

А накануне, 26 января, над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолётного типа. Вражеский БПЛА перехватили дежурные средствами ПВО России.

Гладков заявил, что ВСУ намеренно обстреливали центр Белгорода под Новый год
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Обложка ©

ТАСС / Евгений Силантьев

Наталья Исакова
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