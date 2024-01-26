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26 января, 17:30

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

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Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник. Также ВС РФ уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну тактическую ракету "Точка-У".

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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