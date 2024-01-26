Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в Минобороны.
Уточняется, что БПЛА сбили дежурные средства ПВО.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник. Также ВС РФ уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну тактическую ракету "Точка-У".
VK / Минобороны России