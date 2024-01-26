Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что БПЛА сбили дежурные средства ПВО.