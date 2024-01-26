Дрон ВСУ загнал белгородскую пенсионерку с козой на кладбище и там убил

Беспилотник ВСУ подорвал пенсионерку и её козу в нескольких километрах от российско-украинской границы в Белгородской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, оператор БПЛА заметил бабушку на опушке у хутора Лозовая Рудка. Женщина услышала жужжание и попыталась скрыться, но дрон решил её преследовать и, загнав на кладбище, сбросил мины. Через некоторое время убитых пенсионерку и козу нашёл местный фермер.

Источник Mash считает, что оператор ВСУ сбросил мины на гражданские цели просто потому, что не нашёл военных.