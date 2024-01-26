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26 января, 12:10

Дрон ВСУ загнал белгородскую пенсионерку с козой на кладбище и там убил

Mas: Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и её козу в Белгородской области

Беспилотник ВСУ подорвал пенсионерку и её козу в нескольких километрах от российско-украинской границы в Белгородской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, оператор БПЛА заметил бабушку на опушке у хутора Лозовая Рудка. Женщина услышала жужжание и попыталась скрыться, но дрон решил её преследовать и, загнав на кладбище, сбросил мины. Через некоторое время убитых пенсионерку и козу нашёл местный фермер.

Источник Mash считает, что оператор ВСУ сбросил мины на гражданские цели просто потому, что не нашёл военных.

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А ранее Лайф рассказывал, как ВСУ 21 января ударили по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под обстрел попал рынок, на котором воскресным утром было много людей. После этого произошла атака в Куйбышевском районе: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. Всего в этот день погибло 28 человек.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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