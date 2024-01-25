Регион

Уведомления отключены

25 января, 11:38

Российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник

Российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбиты в районах Белогоровки в ДНР, Площанки в ЛНР, Токаревки и Таволжанки в Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербового, Ульяновки и Токмака Запорожской области.

Также за сутки было сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У".

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 51 украинский БПЛА и перехватили две ракеты "Точка-У"
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 51 украинский БПЛА и перехватили две ракеты "Точка-У"

Всего же с начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже более 11 тысяч украинских беспилотников, а если точнее — 11 231 дрон.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров