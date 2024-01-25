Российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник
Российские войска за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбиты в районах Белогоровки в ДНР, Площанки в ЛНР, Токаревки и Таволжанки в Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербового, Ульяновки и Токмака Запорожской области.
Также за сутки было сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У".
Всего же с начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже более 11 тысяч украинских беспилотников, а если точнее — 11 231 дрон.
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Vk / Минобороны России