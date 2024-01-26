Гладков заявил, что ВСУ намеренно обстреливали центр Белгорода под Новый год
Гладков: ВСУ намеренно били по жителям при обстреле Белгорода под Новый год
Машины, повреждённые в результате обстрела Белгорода. Обложка © T.me / ДЕМИДОВ
Вооружённые силы Украины намеренно били по центру Белгорода и мирным жителям при обстреле города в конце декабря прошлого года. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Били, прямо реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", — заявил губернатор в эфире телеканала "Соловьёв.Live".
По его словам, украинские военные не собирались обстреливать конкретные здания, тогда как главной целью выступал центр города. Губернатор отметил, что нельзя быть готовым к таким обстрелам, к смертям женщин и детей, к стольким пострадавшим, а также к самой смерти.
Напомним, ВСУ обстреляли административный центр Белгородской области 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек. Следующий удар произошёл 2 января, в тот день погиб один человек, ещё 11 получили ранения. 3 января в результате удара был ранен ребёнок. После обстрелов в городе начали устанавливать модульные укрытия из бетона.