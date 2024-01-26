Гладков заявил, что ВСУ намеренно обстреливали центр Белгорода под Новый год

Вооружённые силы Украины намеренно били по центру Белгорода и мирным жителям при обстреле города в конце декабря прошлого года. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Били, прямо реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", — заявил губернатор в эфире телеканала "Соловьёв.Live".