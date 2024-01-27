Украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на жилой дом под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в селе Антоновка, пострадавших нет
Последствия атаки ВСУ в селе Антоновка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт атаковал дрон-камикадзе, который сбросил взрывчатку на частный жилой дом.
В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор. Кроме того, повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовый обход территории будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.
Он также отметил, что сигнал ракетной опасности, запущенный в Белгороде и области около 20:00, сейчас отменён.
Напомним, ранее в Белгороде и области была запущена сирена ракетной опасности. Власти региона призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — спуститься в безопасное место.