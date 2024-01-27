Регион

Уведомления отключены

27 января, 18:26

Украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на жилой дом под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в селе Антоновка, пострадавших нет

Последствия атаки ВСУ в селе Антоновка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в селе Антоновка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт атаковал дрон-камикадзе, который сбросил взрывчатку на частный жилой дом.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор. Кроме того, повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовый обход территории будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.

Он также отметил, что сигнал ракетной опасности, запущенный в Белгороде и области около 20:00, сейчас отменён.

Напомним, ранее в Белгороде и области была запущена сирена ракетной опасности. Власти региона призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — спуститься в безопасное место.

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров