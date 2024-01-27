Украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на жилой дом под Белгородом

Село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт атаковал дрон-камикадзе, который сбросил взрывчатку на частный жилой дом.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор. Кроме того, повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовый обход территории будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.

Он также отметил, что сигнал ракетной опасности, запущенный в Белгороде и области около 20:00, сейчас отменён.