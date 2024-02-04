В ЛНР объявили траур по жертвам кровавой атаки ВСУ на Лисичанск

В Луганской Народной Республике 4 февраля объявили днём траура по жертвам удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам погибших.

"Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. По последней информации, в результате удара украинских националистов по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребёнок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики", — рассказал Пасечник.