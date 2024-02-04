Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 06:10

В ЛНР объявили траур по жертвам кровавой атаки ВСУ на Лисичанск

В ЛНР объявили 4 февраля днём траура по жертвам удара ВСУ по Лисичанску

В Луганской Народной Республике 4 февраля объявили днём траура по жертвам удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам погибших.

"Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. По последней информации, в результате удара украинских националистов по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребёнок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики", — рассказал Пасечник.

Он отметил, что раненым в результате атаки оказывается вся необходимая помощь. Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким жертв украинского удара. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, и пообещал, что "преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!"

Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске
Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске

Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Позже стало известно, что под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжалась всю ночь.

Обложка ©

Администрация Лисичанска

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Леонид Пасечник
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров