ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи
ТАСС: Удар по пекарне в Лисичанске был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS
Последствия обстрела пекарни в Лисичанске. Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска
ВСУ, по предварительным данным, применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при ударе по пекарне в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщили военные следователи СК России.
Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России
"Военные следователи зафиксировали преступления, совершённые ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) в отношении мирного населения ЛНР <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS", — приводит сообщение следователей ТАСС.
На данный момент, согласно информации военной комендатуры региона, число раненых увеличилось до 10. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом, его сейчас транспортируют в Луганск.
Как уже сообщал Life.ru, днём в субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Согласно последним данным, погибло семь человек, под завалами могут оставаться десятки людей. Работа на месте трагедии продолжается.