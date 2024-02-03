ВСУ атаковали пекарню в ЛНР из "Хаймарса", считают военные следователи

ВСУ, по предварительным данным, применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при ударе по пекарне в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщили военные следователи СК России.

Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"Военные следователи зафиксировали преступления, совершённые ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) в отношении мирного населения ЛНР <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS", — приводит сообщение следователей ТАСС.

На данный момент, согласно информации военной комендатуры региона, число раненых увеличилось до 10. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом, его сейчас транспортируют в Луганск.