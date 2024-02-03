Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 7

В Луганской Народной Республике (ЛНР) число жертв атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что возросло и количество раненых — до восьми. По её словам, троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях. Один из них — в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Министр здравоохранения ЛНР добавила, что в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. При необходимости транспортабельных пациентов могут перевезти в Луганск.