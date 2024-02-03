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3 февраля, 16:54

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 7

Семь человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске. Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска

Семь человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске. Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска

В Луганской Народной Республике (ЛНР) число жертв атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

Кроме того, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что возросло и количество раненых — до восьми. По её словам, троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях. Один из них — в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Министр здравоохранения ЛНР добавила, что в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. При необходимости транспортабельных пациентов могут перевезти в Луганск.

Семь человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске. Фото © Telegram / Администрация Лисичанска

Семь человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске. Фото © Telegram / Администрация Лисичанска

Лисичанск находится рядом с линией фронта. ВСУ, которые оставили населённый пункт, взорвали и разрушили часть административных зданий. В результате боёв важные объекты инфраструктуры получили повреждения, армия Украины продолжает обстреливать этот город.

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Напомним, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в ЛНР. Изначально сообщалось, что два человека погибли в результате атаки, ещё 40 человек могут находиться под завалами.

Дарья Нарыкова
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