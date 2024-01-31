Мэр Приходько: Два человека погибли в Горловке от удара беспилотника ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника погибло двое человек, ещё один пострадал. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в личном телеграм-канале.

"В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк около посёлка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен", — говорится в публикации.