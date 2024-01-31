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31 января, 06:41

Мэр Приходько: Два человека погибли в Горловке от удара беспилотника ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника погибло двое человек, ещё один пострадал. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в личном телеграм-канале.

"В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк около посёлка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен",  говорится в публикации.

Шестеро коммунальщиков в Горловке подорвались на украинских минах "Колокольчик"
Шестеро коммунальщиков в Горловке подорвались на украинских минах "Колокольчик"

В начале месяца Лайф рассказывал о том, что ВСУ в очередной раз обстреляли город Горловку. В результате той атаки пострадали четыре человека. А на днях шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах "Колокольчик".

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Юрий Лысенко
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