Шестеро коммунальщиков в Горловке подорвались на украинских минах "Колокольчик"

Шесть сотрудников ЖКХ подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" в Горловке (ДНР). Об этом сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 29 января, горловский мэр Иван Приходько. При этом он не уточнил о состоянии пострадавших.

Всего, по последним данным, в городе зафиксировано семеро раненых в результате атаки ВСУ. Ещё одна мирная жительница пострадала в результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина, уточнил Приходько.

Ранее в понедельник три человека погибли и один получил ранения при ракетных ударах ВСУ по жилым районам Донецка. Первоначально обстреливался только Калининский район, затем ВСУ начали беспорядочно наносить удары по всему городу. А не так давно украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке. В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, ещё трое медиков получили ранения.