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5 января, 17:09

Четыре жителя Горловки ранены в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В результате атаки пострадали четыре человека.

"Четверо раненых — в результате украинской вооружённой агрессии мирных горловчан", — написал глава города в своём телеграм-канале.

Охранник ранен при атаке ВСУ на Шебекино
Охранник ранен при атаке ВСУ на Шебекино

Ранее Лайф писал, что 3 января в Белгороде звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. Над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с Украины. Также противник ударил по селу Солоти, пострадала 14-летняя девочка.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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