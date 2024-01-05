Четыре жителя Горловки ранены в результате обстрела ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В результате атаки пострадали четыре человека.
"Четверо раненых — в результате украинской вооружённой агрессии мирных горловчан", — написал глава города в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что 3 января в Белгороде звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. Над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с Украины. Также противник ударил по селу Солоти, пострадала 14-летняя девочка.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин