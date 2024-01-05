Охранник ранен при атаке ВСУ на Шебекино

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Часть снарядов упала на территории трёх местных предприятий, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал губернатор в своём телеграм-канале.⠀