Охранник ранен при атаке ВСУ на Шебекино
Губернатор Гладков: Шебекино попало под обстрел ВСУ, пострадал человек
Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Часть снарядов упала на территории трёх местных предприятий, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал губернатор в своём телеграм-канале.⠀
Он также сообщил, что в результате атаки повредились линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц. Аварийные службы занимаются устранением последствий.
Ранее Лайф писал, что с 30 декабря Белгород подвергается массированным ракетным атакам со стороны ВСУ. В результате первого обстрела — 30 декабря — погибли 25 человек. ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. 2 января в результате атаки погиб один человек, пострадали 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё 12 ракет, в результате обстрела пострадала девочка. 4 января в Белгороде и области сбито десять ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадали.
t.me / vvgladkov