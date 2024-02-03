Два человека погибли при ударе по пекарне в Лисичанске, 40 могут быть под завалами
Комендатура ЛНР: При обстреле пекарни в Лисичанске погибло два человека
В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске (Луганская Народная Республика) два человека погибли, шестеро ранены. Всего под завалами может находиться до 40 человек. Об этом сообщили журналистам в военной комендатуре региона.
Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"
"Двое погибших, шесть в больнице", — сказал представитель комендатуры журналистам.
Он добавил, что в выходные дни пекарню посещает много людей, так было и сегодня. Из-под завалов извлечены три человека, ещё до 40 могут оставаться под обломками.
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что несколько десятков человек могут оставаться под завалами после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Он отметил, что Киев, не имея успеха на фронте, в очередной раз атаковал мирное население.
ТАСС / Валентин Спринчак