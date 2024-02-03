Два человека погибли при ударе по пекарне в Лисичанске, 40 могут быть под завалами

В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске (Луганская Народная Республика) два человека погибли, шестеро ранены. Всего под завалами может находиться до 40 человек. Об этом сообщили журналистам в военной комендатуре региона.

Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

"Двое погибших, шесть в больнице", — сказал представитель комендатуры журналистам.

Он добавил, что в выходные дни пекарню посещает много людей, так было и сегодня. Из-под завалов извлечены три человека, ещё до 40 могут оставаться под обломками.