Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

В трёх населённых пунктах Краснояружского района Белгородской области после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарушено электроснабжение. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков днём в субботу, 3 февраля.

"Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты посёлка Задорожный, села Теребрено и посёлка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход территории продолжается", — написал он в телеграм-канале.

Говоря об обстреле в Задорожном, Гладков подчеркнул, что пострадавших нет. В двух домах выбило окна, причём в одном из них ещё и пробита крыша, а во втором — посечён фасад.