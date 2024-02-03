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3 февраля, 10:36

Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: В трёх населённых пунктах под Белгородом нет света после обстрела ВСУ

Последствия обстрела ВСУ посёлка Задорожный в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ посёлка Задорожный в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В трёх населённых пунктах Краснояружского района Белгородской области после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарушено электроснабжение. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков днём в субботу, 3 февраля.

"Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты посёлка Задорожный, села Теребрено и посёлка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход территории продолжается", — написал он в телеграм-канале.

Говоря об обстреле в Задорожном, Гладков подчеркнул, что пострадавших нет. В двух домах выбило окна, причём в одном из них ещё и пробита крыша, а во втором — посечён фасад.

ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области
ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что 3 февраля системой ПВО в Новооскольском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник. Пострадавших нет.

Никита Осипов
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