Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области

Системой противовоздушной обороны в Новооскольском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

В хуторе Подольхи в результате падения обломков дрона в одном из домов выбиты окна, посечены кровля и фасад. Также повреждения получил припаркованный вблизи КамАЗ. Гладков подчеркнул, что обход домовладения будет продолжен днём.