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3 февраля, 03:05

Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области

Губернатор Гладков: В Новом Осколе Белгородской области сбит украинский БПЛА

Системой противовоздушной обороны в Новооскольском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

В хуторе Подольхи в результате падения обломков дрона в одном из домов выбиты окна, посечены кровля и фасад. Также повреждения получил припаркованный вблизи КамАЗ. Гладков подчеркнул, что обход домовладения будет продолжен днём.

На подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник
На подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Над Белгородчиной нейтрализовано четыре дрона, над Воронежской областью — два.

Обложка ©

Getty Images / Benjamin Shearn

Оксана Попова
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