На подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник
Губернатор Гусев: Средства ПВО уничтожили украинский дрон на подлёте к Воронежу
Средствами противовоздушной обороны на подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Над Белгородчиной нейтрализовано четыре дрона, над Воронежской областью — два.
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