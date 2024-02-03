Средствами противовоздушной обороны на подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.