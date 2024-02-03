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2 февраля, 21:54

На подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Гусев: Средства ПВО уничтожили украинский дрон на подлёте к Воронежу

Средствами противовоздушной обороны на подлёте к Воронежу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Над Белгородчиной нейтрализовано четыре дрона, над Воронежской областью — два.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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