"Русская смекалка": Боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой
Российский боец сбил украинский FPV-дрон палкой, момент попал на видео
Российский военнослужащий в зоне спецоперации (СВО) умудрился отбить обычной палкой украинский FPV-дрон. Видео геройского манёвра появилось в соцсетях.
Российский боец умудрился сбить украинский FPV-дрон обычной палкой. Видео © Telegram / Поздняков 3.0
На кадрах видно, как вражеский дрон подлетает к бойцу, который стоит в окружении голых деревьев. Военнослужащий тут же отмахивается и бьёт по беспилотнику палкой. После удара летательный аппарат рухнул на землю, а солдат спокойно ушёл. В итоге его бесстрашие помогло спасти себя самого и боевых товарищей. В комментариях под видео многие пользователи отдали должное смелости и смекалке бойца.
"Русский медведь"; "Пошёл в рукопашную, герой"; "Русская смекалка, настоящий воин", — написали пользователи.
О многочисленных подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации ранее высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что отважные поступки солдат поражают и вызывают чувство гордости.
Кадр из видео Telegram / Поздняков 3.0