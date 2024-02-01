"Русская смекалка": Боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой

На кадрах видно, как вражеский дрон подлетает к бойцу, который стоит в окружении голых деревьев. Военнослужащий тут же отмахивается и бьёт по беспилотнику палкой. После удара летательный аппарат рухнул на землю, а солдат спокойно ушёл. В итоге его бесстрашие помогло спасти себя самого и боевых товарищей. В комментариях под видео многие пользователи отдали должное смелости и смекалке бойца.