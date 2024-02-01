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1 февраля, 16:19

"Русская смекалка": Боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой

Российский боец сбил украинский FPV-дрон палкой, момент попал на видео

Российский военнослужащий в зоне спецоперации (СВО) умудрился отбить обычной палкой украинский FPV-дрон. Видео геройского манёвра появилось в соцсетях.

Российский боец умудрился сбить украинский FPV-дрон обычной палкой. Видео © Telegram / Поздняков 3.0

На кадрах видно, как вражеский дрон подлетает к бойцу, который стоит в окружении голых деревьев. Военнослужащий тут же отмахивается и бьёт по беспилотнику палкой. После удара летательный аппарат рухнул на землю, а солдат спокойно ушёл. В итоге его бесстрашие помогло спасти себя самого и боевых товарищей. В комментариях под видео многие пользователи отдали должное смелости и смекалке бойца.

"Русский медведь"; "Пошёл в рукопашную, герой"; "Русская смекалка, настоящий воин", — написали пользователи.

О многочисленных подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации ранее высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что отважные поступки солдат поражают и вызывают чувство гордости.

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Кадр из видео Telegram / Поздняков 3.0

Наталья Исакова
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