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25 января, 19:30

Боец с позывным Бабай рассказал, как сбил три дрона ВСУ и увильнул от четвёртого

Герой видеоролика, на котором российский военнослужащий уворачивается от украинского FPV-дрона, поделился подробностями запечатлённого эпизода. По словам бойца с позывным Бабай, всего ВСУ атаковали группу четырьмя квадрокоптерами, три из которых были сбиты автоматной очередью.

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"Четвёртый летел, я в него попал, но, как я попал, он ударился об землю и разорвался", — поделился мобилизованный с РИА "Новости".

О действиях солдата также высказался его инструктор с позывным Ураган. Он назвал Бабая уникальным бойцом со стальным характером, который уберёг свою группу от потерь благодаря точной стрельбе по дронам.

"Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвёртый чуть не поразил его. Но он нашёл в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное [движение] и, соответственно, ушёл", — добавил Ураган.

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О многочисленных подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации ранее высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что отважные поступки солдат поражают и вызывают чувство гордости.

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T.me / Кирилл Фёдоров / "Война История Оружие"

Илья Пушкарев
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