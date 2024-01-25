Боец с позывным Бабай рассказал, как сбил три дрона ВСУ и увильнул от четвёртого

Герой видеоролика, на котором российский военнослужащий уворачивается от украинского FPV-дрона, поделился подробностями запечатлённого эпизода. По словам бойца с позывным Бабай, всего ВСУ атаковали группу четырьмя квадрокоптерами, три из которых были сбиты автоматной очередью.

"Четвёртый летел, я в него попал, но, как я попал, он ударился об землю и разорвался", — поделился мобилизованный с РИА "Новости".

О действиях солдата также высказался его инструктор с позывным Ураган. Он назвал Бабая уникальным бойцом со стальным характером, который уберёг свою группу от потерь благодаря точной стрельбе по дронам.