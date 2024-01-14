Регион

Уведомления отключены

14 января, 20:09

В Сети появилось видео, как российский боец эпично увернулся от вражеского дрона-камикадзе

В ДНР российский боец ловко увернулся от дрона-камикадзе во время дуэли с ним

Российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе. Обложка © T.me / "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие"

Российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе. Обложка © T.me / "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие"

В Сети завирусилось видео, как российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса эпично увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе. Невероятные кадры опубликовал блогер Кирилл Фёдоров.

Российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса уворачивается от летящего на него украинского дрона-камикадзе. Видео © T.me / "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие"

На опубликованных кадрах видно, что российский боец заметил летящий в его сторону вражеский дрон и открыл по нему огонь из ружья. Уничтожить объект ему не удалось, после чего БПЛА стремительно полетел в сторону военного. Однако солдат ловко увернулся, в результате чего дрон рухнул в нескольких метрах от него и взорвался.

В Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ
В Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики, в результате погибло два человека, ещё трое получили ранения.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров