В Сети появилось видео, как российский боец эпично увернулся от вражеского дрона-камикадзе

На опубликованных кадрах видно, что российский боец заметил летящий в его сторону вражеский дрон и открыл по нему огонь из ружья. Уничтожить объект ему не удалось, после чего БПЛА стремительно полетел в сторону военного. Однако солдат ловко увернулся, в результате чего дрон рухнул в нескольких метрах от него и взорвался.