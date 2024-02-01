ПВО нейтрализовала шесть дронов над Белгородской и Воронежской областями
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была пресечена около 6:30 мск. Над Белгородщиной нейтрализовано четыре дрона, над Воронежской областью — два.
За минувшую ночь это не первая работа ПВО в Белгородской области. Ранее там нейтрализовали четыре украинских беспилотника. Ещё один — над Курской областью.
Обложка ©
Shutterstock