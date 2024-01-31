ВСУ с помощью дронов-камикадзе разрушили мемориал под Белгородом
Гладков: Село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали дроны ВСУ
ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали мемориал под городом Шебекино. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара никто не пострадал, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва повреждён гараж частного домовладения. Ещё одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни…" — написал губернатор, опубликовав снимок разбитого памятника.
Он добавил, что сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы. В ближайшее время они приступят к ликвидации последствий.
Ранее Лайф писал, что сегодня ВСУ дважды атаковали два приграничных села: Богун-Городок Борисовского района и Тишанку Волоконовского района. Во время первой атаки никто не пострадал, осколками были повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме. В результате второго удара пострадал местный житель.