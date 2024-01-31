Мужчине рассекло лицо взрывом при повторной атаке украинских БПЛА на Богун-Городок

Армия Украины с помощью дронов-камикадзе повторно атаковала приграничное село Богун-Городок Борисовского района. В результате взрыва местному жителю рассекло лицо, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица", — сообщил Гладков.

По словам губернатора, сейчас сотрудники администрации сельской территории доставляют раненого в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Он добавил, что во время атаки был повреждён один легковой автомобиль.