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31 января, 14:12

Мужчине рассекло лицо взрывом при повторной атаке украинских БПЛА на Богун-Городок

Гладков: ВСУ повторно обстреляли Богун-Городок, пострадал мужчина

Армия Украины с помощью дронов-камикадзе повторно атаковала приграничное село Богун-Городок Борисовского района. В результате взрыва местному жителю рассекло лицо, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица", — сообщил Гладков.

По словам губернатора, сейчас сотрудники администрации сельской территории доставляют раненого в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Он добавил, что во время атаки был повреждён один легковой автомобиль.

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Ранее Лайф сообщал, что сегодня ВСУ уже атаковали два приграничных села: Богун-Городок Борисовского района и Тишанку Волоконовского района. Во время первой атаки никто не пострадал, осколками были повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu

Александра Мышляева
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