ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два села под Белгородом

Украинская армия с помощью дронов-камикадзе атаковала два приграничных села: Богун-Городок Борисовского района и Тишанку Волоконовского района. Об этом написал в своём телеграм-канале в среду, 31 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На Богун-Городок ВСУ дважды сбрасывали взрывные устройства. Осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме, но, к счастью, обошлось без пострадавших.