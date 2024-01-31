ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два села под Белгородом
Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на Богун-Городок и Тишанку
Украинская армия с помощью дронов-камикадзе атаковала два приграничных села: Богун-Городок Борисовского района и Тишанку Волоконовского района. Об этом написал в своём телеграм-канале в среду, 31 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На Богун-Городок ВСУ дважды сбрасывали взрывные устройства. Осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
"В Тишанке в результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — проинформировал губернатор.
Напомним, что накануне ВСУ попытались одновременно атаковать дронами-камикадзе сёла Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. Взрывами беспилотников повреждены автомобили, газопровод и линия электроснабжения. А накануне беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле. Он был запущен из Черниговской области Украины.
Shutterstock