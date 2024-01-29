ВСУ запустили четыре беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле

Атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод должны были совершить четыре беспилотника-камикадзе, однако долететь смог только один. Он преодолел расстояние в 900 километров от границы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, все дроны запустили с территории Черниговской области Украины. В Смоленской области был объявлен план "Ковёр", который вводится при возможных атаках со стороны летательных объектов. В итоге три дрона упали в лесах, тогда как одному удалось долететь до Ярославля, он рухнул на территории НПЗ.