ВСУ запустили четыре беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле
Дрон, упавший в Ярославле. Обложка © T.me / SHOT
Атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод должны были совершить четыре беспилотника-камикадзе, однако долететь смог только один. Он преодолел расстояние в 900 километров от границы, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, все дроны запустили с территории Черниговской области Украины. В Смоленской области был объявлен план "Ковёр", который вводится при возможных атаках со стороны летательных объектов. В итоге три дрона упали в лесах, тогда как одному удалось долететь до Ярославля, он рухнул на территории НПЗ.
Напомним, беспилотник самолётного типа упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в Ярославле сегодня, 29 января. После падения произошёл пожар, который быстро ликвидировали. О пострадавших и повреждениях не сообщается.