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29 января, 09:44
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ВСУ запустили четыре беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле

Дрон, упавший в Ярославле. Обложка © T.me / SHOT

Дрон, упавший в Ярославле. Обложка © T.me / SHOT

Атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод должны были совершить четыре беспилотника-камикадзе, однако долететь смог только один. Он преодолел расстояние в 900 километров от границы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, все дроны запустили с территории Черниговской области Украины. В Смоленской области был объявлен план "Ковёр", который вводится при возможных атаках со стороны летательных объектов. В итоге три дрона упали в лесах, тогда как одному удалось долететь до Ярославля, он рухнул на территории НПЗ.

В Ростовской области сбит дрон, его обломки повредили загородный лагерь
В Ростовской области сбит дрон, его обломки повредили загородный лагерь

Напомним, беспилотник самолётного типа упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в Ярославле сегодня, 29 января. После падения произошёл пожар, который быстро ликвидировали. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ян Поланин
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