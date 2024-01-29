В Ростовской области сбит дрон, его обломки повредили загородный лагерь Губернатор Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в Ростовской области 29 января, 08:00 В Ростовской области сбит дрон. Обложка © Shutterstock

Российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области, никто не пострадал. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", — написал он.

Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Белгородской области. Пострадал один человек.

Авторы Татьяна Миссуми