В Ростовской области сбит дрон, его обломки повредили загородный лагерь

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Губернатор Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в Ростовской области

29 января, 08:00
В Ростовской области сбит дрон. Обложка © Shutterstock

В Ростовской области сбит дрон. Обложка © Shutterstock

Российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области, никто не пострадал. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", — написал он.

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Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Белгородской области. Пострадал один человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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